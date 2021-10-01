Рязанка одна борется с автомобилистами, которые оккупировали дорогу к школе

Жительница Сасова отбивала дорог у автомобилистов, которые нарушают Правила дорожного движения и мчатся по «школьной» дороге.

«Проводила ребенка в школу, называется. Сегодня все водители адекватные, все разъехались после замечания. Правда потом из ворот рынка выскочили «три богатыря» и стали советовать мне найти мужа, работу и пр... Спасибо огромное мужчине, который провожал дочку в школу и поставил на место люк. Возможно он спас чьего-то ребенка!» - написала женщина.

Речь идет о маршруте от детского сада №4 до школы №3 в Сасове. После жалоб уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области Анжелике Евдокимовой местные власти сообщили, что «повторно побеседовали с владельцем рынка. Решено в течение 1,5 месяца перенести ворота и организовать новый проезд, который не будет мешать движению пешеходов». Прошло гораздо больше, но водители продолжают лихачить.

«ДПС приехало, но разве это что-то решит? Неужели так сложно объехать и не тащить грязь на тротуар, люки не сдвигать, наши же дети идут там?! Уважаемая администрация, срок 1,5 месяца уже вышел, а воз и ныне там», - написала Саша Ленская.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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