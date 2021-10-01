ХК «Рязань» усилит двукратный обладатель Кубка Гагарина

Рафаэль Батыршин.

30 сентября исполняющий обязанности главного тренера ХК «Рязань» Игорь Гришин сообщил, что в расположение «горожан» прибыл Рафаэль Батыршин. Ранее Рафаэль уже выступал за клуб из города на Оке, но затем перебрался в КХЛ, где стал обладателем Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2015/2016) и казанским «Ак Барсом» (2017/2018). Последний сезон Батыршин провел в ХК «Сочи», на сезон 2021/2022 остался без работы в КХЛ.

- Мы надеемся, что приход такого мастеровитого игрока придаст уверенности нашим игрокам, в тоже время игровая практика поможет и самому Рафаэлю, - отметил Игорь Владимирович. – У нас нет задачи связать Батыршина контрактом, если у него получится благодаря нам вернуться в КХЛ, мы будем только рады.

Рафаэль Батыршин – не молодой игрок (родился в 1986 году), амплуа защитник.

Также, по словам тренера ХК «Рязань», в настоящее время клуб ищет для усиления двух мастеровитых нападающих.

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