ХК «Рязань» прервал серию из восьми поражений подряд

30 сентября в рамках регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Рязань» на домашнем льду принимал красноярский «Сокол». После восьми поражений подряд «горожане» опустились на дно турнирной таблицы – победить гостей в этой встрече было для них жизненно важно.

Но поначалу игра у рязанцев совершенно не ладилась. Уже на 8-й минуте красноярцы вышли вперед – отличился Сергей Шестаков.

После перерыва характер игры изменился. «Горожане» не только нашли в себе силы отыграться, но и вышли вперед. Шайбы (в равных составах) на свой счет записали Кирилл Басистый и Никита Гончаров. В третьем периоде Андрей Ревацкий увеличил преимущество хозяев до двух шайб. Итог встречи – 3:1 в пользу ХК «Рязань».

После матча наставник «горожан» Игорь Гришин отметил:

- Ребята играть умеют, но серия поражений негативно сказалась на психологии. Потеряли веру. Сейчас наша задача вернуть игрокам веру в себя и усилить клуб двумя мастеровитыми нападающими.