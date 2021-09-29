Ребенка у рязанца уже пытались отобрать с помощью силы

В понедельник, 27 сентября у здания бюро судебно-медицинской экспертизы в Восточном промузле вооруженные люди в форме силой забрали шестилетнего ребенка у отца. Приставили стволы автоматов к голове мужчины, и просто забрали ребенка.

Как позже сообщил «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах, работали сотрудники УФССП России по Рязанской области в рамках исполнения судебного решения.

Однако, по словам отца, судебные приставы уже неоднократно пытались изъять ребенка, неделями просиживая в засаде возле дома мужчины в поселке Солотча. Однажды перешли даже к активным действиям, правда, не сами судебные приставы, а люди из непонятной организации по защите детей от похищений. Одного из участников потом осудили. За убийство девушки удавкой…

«По состоянию на 22 января 2021 года на исполнении у судебных приставов находилось одно исполнительное производство об обязании отца передать несовершеннолетнего ребенка матери, исполнительные действия по которому отложены по заявлению взыскателя. При возникновении подобных ситуаций, важное значение имеет привлечение к совершению исполнительных действий специалистов, обладающих специальными знаниями в области психологии», - ответила в начале года «КП-Рязань» руководитель УФССП России по Рязанской области Оксана Божимова. Были ли детские психолги во время изъятия ребенка, пока неизвестно.

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