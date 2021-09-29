Ребенка у отца забрали в рамках исполнения судебного решения

Выяснилось, что инцидент, произошедший 27 сентября, когда вооруженные люди в форме силой забрали 6-летнего ребенка у отца. Был ничем иным, как исполнением судебного решения сотрудниками УФССП. Об этом «КП-Рязань» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Сотрудники просто выполняли свою работу, никаких противоправных действий ни в отношении ребенка, ни в отношении отца не совершалось. Вовремя исполнительных действий присутствовала мать девочки, - рассказал наш собеседник.

Напомним, отец утверждает, что судебные приставы действовали очень грубо и даже угрожали ему пистолетом.

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