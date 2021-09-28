Вооруженные люди в форме силой забрали ребенка у отца

27 сентября у здания Бюро судебно-медицинской экспертизы в Восточном промузле вооруженные люди в форме силой забрали 6-летнего ребенка у отца. Об этом рассказал сам мужчина порталу YA62.

«На нас с криками налетели люди в форме, шестеро были с автоматами, один с пистолетом. Я успел усадить ребенка в машину, когда мне к голове приставили пистолет и кричали, что меня убьют. После этого, они вытащили ребенка из машины. Алиса кричала: «Папочка, помоги мне!», а я ничего не мог сделать», - поделился отец.

Мужчина добавил, что это могли быть сотрудники УФССП. Дело в том, что у него с бывшей супругой идут судебные тяжбы по поводу опеки над дочерью.