Александр Логунов не отвечает на звонки и сменил статус в соцсети – жену не ищет

Александр находится вместе с детьми в загородном доме.

Александр Логунов, муж бесследно исчезнувшей Елены Логуновой, перестал отвечать на телефонные звонки и сменил статус во «ВКонтакте». 25 июля, как только 26-летняя рязанка пропала, Александр указал на своей страничке:

«Пропала жена!!! 25.07.2021. Если кому что–либо известно…» дальше номер телефона. Сейчас этот статус исчез. Либо нашел, либо не ищет. Так, наверное.

В настоящее время по указанному номеру отвечает молодой женский голос. На просьбу подозвать Александра, говорит, что услышать его нельзя, и бросает трубку.

Александр сразу указал на своей страничке, что жена пропала, и попросил о помощи.

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