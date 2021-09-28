Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 11:58

Александр Логунов не отвечает на звонки и сменил статус в соцсети – жену не ищет

По номеру телефону, который он ранее публично оставлял, отвечает молодая женщина
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр находится вместе с детьми в загородном доме.

Александр находится вместе с детьми в загородном доме.

Александр Логунов, муж бесследно исчезнувшей Елены Логуновой, перестал отвечать на телефонные звонки и сменил статус во «ВКонтакте». 25 июля, как только 26-летняя рязанка пропала, Александр указал на своей страничке:

«Пропала жена!!! 25.07.2021. Если кому что–либо известно…» дальше номер телефона. Сейчас этот статус исчез. Либо нашел, либо не ищет. Так, наверное.

В настоящее время по указанному номеру отвечает молодой женский голос. На просьбу подозвать Александра, говорит, что услышать его нельзя, и бросает трубку.

Александр сразу указал на своей страничке, что жена пропала, и попросил о помощи.

Александр сразу указал на своей страничке, что жена пропала, и попросил о помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!