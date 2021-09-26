После эфира на федеральном канале к матери Елены Логуновой пришел оперативник

После эфира программы Андрея Малахова на одном из федеральных телеканалов к матери пропавшей Елены Логуновой пришел недовольный оперативник. Об этом «КП-Рязань» рассказал адвокат Максим Калинов, представляющий интересы убитой горем женщины.

- Оперуполномоченный явно был недоволен участием моей клиентки в телевизионной программе. Пытался на нее давить, вводил в заблуждение и зачем-то потребовал, чтобы она прошла полиграф. Очень странно выглядит такая позиция правоохранительных органов, когда вместо отработки основной версии они третируют Наталью, - пояснил защитник.

По словам Максима Калинова, он уверен, что семья супруга пропавшей имеет отношение к исчезновению Елены. Но вместо того, чтобы еще раз допросить мужчину, прикрывающегося справкой о состоянии здоровья, они ссылаются на данные исследования на детекторе, который ни разу не поверяли.

- Этому полиграфу порядка семи лет. Он, судя по всему, ни разу не поверялся поэтому и ссылаться на два исследования, проведенные на нем не корректно, - объяснил адвокат.

Он также добавил, что им были составлены и направлены жалобы на бездействие правоохранительных органов. Одна из которых ушла в приемную Презедента РФ.

Напомним, Елена Логунова 25 июля около 15 часов вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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