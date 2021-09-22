Муж Елены Логуновой добавлял в черный список тех, кто предлагал ему помощь

Рязанка, знакомая с пропавшей Еленой Логуновой и ее мужем Александром, поделилась с журналистами портала «Рязанские новости» своими впечатлениями о паре.

На условиях анонимности женщина рассказала, что знакома с ними со студенческих времен. Пропавшую она охарактеризовала, как «приятную и семейную», а ее мужа назвала «человеком непростым».

По словам собеседницы издания, выросший единственным ребенком в семье, Александр был избалован родителями. «У него уже в начале учебы была своя квартира и новая машина», - поделилась девушка.

Также она рассказала, что, как только о пропаже его супруги Елены стало известно, все стали звонить, писать и предлагать помощь. Однако вместо благодарности молодой человек просто отправлял людей в черный список.

Елена Логунова, по словам мужа, 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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