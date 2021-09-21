Запуск отопления в Рязани полностью завершат в течение 10 дней

На подключение к отоплению всех домов Рязани уйдет 10 дней. Об этом заявили на заседании комитета городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству.

Как и Елена Сорокина на прямой линии 21 сентября, депутатов заверили, что город к пуску тепла готов на 100%. Проходит он по графику, рассчитанному на 10 дней, который опубликован на сайте МУП «РМПТС».

На заседании прозвучала информация, что с 20 сентября, когда тепло начало поступать в жилой фонд, за сутки отопление успели включить в 687 домах. Это больше 20% от общего количества.

Представители мэрии также заявили, что из социальных объектов «холодным» стоит только детский сад №99, где идет ремонт и нет воспитанников. Однако ранее в соцсетях рязанцы жаловались на отсутствие отопление в детсадах №41 и №66.

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