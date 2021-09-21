Рязанцы сообщили о мерзнущих без отопления детях в детсаду №41

Рязанка сообщила об отсутствии отопления в детском саду №41. Сообщение от пользователя Instagram Ольги Колчаевой появилось в сообществе RZN_LIFE.

«В детском саду №41 замерзают дети! Отопление уже давно должны были включить, как в остальных детских учреждениях. Но! Его нет… Дети болеют, мерзнут, снова болеют… Это продолжается каждый год!», - написала рязанка.

Девушка считает, что управленцы могли бы предпринимать какие-то меры и включать тепло раньше.

Напомним, начало отопительного сезона в Рязани объявили с 16 сентября. В первую очередь тепло должно было появиться в социальных учреждениях, с 20 сентября начали давать отопление в жилом фонде.