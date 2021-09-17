Чулпан Хаматова поблагодарила маму рязанца Алеши Кузнецова, боровшегося с раком

Маме рязанца Алеши Кузнецова, боровшегося с раком, поступило письмо с благодарностью от имени Чулпан Хаматовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маме рязанца Алеши Кузнецова, боровшегося с раком, поступило письмо от имени Чулпан Хаматовой, знаменитой актрисы, учредителя фонда «Подари жизнь». Это благодарность за пожертвования в адрес фонда, которые Ирина Кузнецова сделала из средств, собранных на лечение Алеши и оставшихся после его ухода из жизни.

«Мы в «Подари жизнь» часто слышим слово «спасибо»: от врачей, от родителей наших подопечных, даже от самих детей. Но мы всегда повторяем: «спасибо» – это не нам, «спасибо» - тем, кто помогает фонду! Поэтому мы рады, что у нас появился шанс передать Вам эту благодарность», - говорится в письме.

«Приятно знать, что ты кому-то в этом мире полезен. Это «спасибо» вам всем! Спасибо за то, что вы рядом столько времени! Это бесценно!», - написала Ирина Кузнецова на странице памяти ее сына.

Алеши Кузнецова не стало 9 июля в возрасте 4 лет после продолжительной борьбы с нейробластомой 4-й стадии. В начале сентября его родные объявили о намерении направить 5 млн рублей пожертвований другим нуждающимся людям.

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