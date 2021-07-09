Умер четырехлетний рязанец Алеша Кузнецов, который боролся с раком

Фото: www.instagram.com | alesha_cancer_help1

9 июля в возрасте 4 лет умер Алексей Кузнецов – мальчик, долгое время боровшийся с раком, перенесший множество операций и других процедур. У него была нейробластома 4-й стадии.

«Сегодня ночью наш любимый малыш, наш отважный герой, наш Алеша стал ангелом. Нашему мальчику больше не больно. Он ушел у себя дома, в кругу родных любящих людей», - рассказали в группе помощи ребенку.

Сбор средств для Алеши закрыли 26 апреля. В конце июня в группе помощи сообщили, что лечения больше нет. Родители приняли решение о том, что последние дни жизни ребенок проведет дома с семьей.

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