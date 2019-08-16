2019-08-16T19:22:22+03:00
Общество

Заболела нога, оказалось – рак, но государство спасти 2-летнего рязанца «не может»

Врачи делают все, что в их силах, однако необходимый препарат – импортный, и в систему ФОМС не входит
Мария БЛИНОВА
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За месяцы в больнице Леша привык к докторам как к родным. Да и немалая часть его нынешнего словарного запаса – сплошь медицинские термины. Фото: ВКонтактеЗа месяцы в больнице Леша привык к докторам как к родным. Да и немалая часть его нынешнего словарного запаса – сплошь медицинские термины. Фото: ВКонтакте
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– Позовите врача, сделайте укол! – от разъедающей изнутри боли малыш, которому тогда не было и 2,5 лет, начал не говорить, а кричать. Но это было уже в больнице…

В начале прошлой зимы молодая семья Кузнецовых из Рязани готовилась к Новому году. Мама трудилась в детском саду, папа водит машину аварийно-ремонтной службы города. Маленькие дочь и сын тем временем ждут новогодних чудес и подарков, так что забот у молодых родителей – невпроворот. А впереди у всех четверых Кузнецовых такой калейдоскоп жизни, столько всего интересного! Должно было быть.

КАК ОН ЭТО ВЫДЕРЖАЛ?

В первые зимние дни маленький Леша стал жаловаться, что болит нога. После осмотра врачи решили положить его в больницу – собирались лечить от артрита. Но первые же анализы показали, что проблема в другом. Тут же перевели мальчика в отделение гематологии и онкологии детской областной больницы, сделали еще один анализ, и… обнаружили раковые клетки в костном мозге.

Если сократить четырехэтажное название заболевания до одного слова – это нейробластома. Одна из самых коварных онкологических болезней: до 4 стадии, максимального распространения по организму, она «молчит». На этот раз дала о себе знать, когда поразила уже надпочечник, кости таза и черепа, костный мозг.

Выйдя «на поверхность» болезнь начала развиваться просто с дикой скоростью – только в надпочечнике опухоль за неделю (!) выросла на 7 сантиметров. При этом она стала активно разъедать кости… до дыр. Буквально.

Представляете, какая это боль? Взрослому и вообразить сложно, а малыш все это терпел. Помогал в те адовые недели ему только морфин.

Дальше приведем часть мытарств просто списком – слишком страшно все это и описывать, и читать. Итак, за полгода:

– 7-часовая операция по удалению пораженного надпочечника, причем медики умудрились сохранить почку, которая уже отказывала;

– пересадка собственных стволовых клеток для «обновления» костного мозга;

– 6 курсов химиотерапии;

– 40 наркозов (они были необходимы для части обследований);

– полгода малыш провел в стерильном боксе – ему страшна любая инфекция.

Ирина Кузнецова просит не называть ее сильной женщиной. Держит ее только то, что сын оказался на редкость сильным маленьким мужчиной. Фото: ВКонтакте

Ирина Кузнецова просит не называть ее сильной женщиной. Держит ее только то, что сын оказался на редкость сильным маленьким мужчиной. Фото: ВКонтакте

И все это, даже при четвертой стадии рака, помогло – сейчас у Леши есть шанс выжить. Пока его даже отпустили домой. Без маски – никуда, каждый день горсти таблеток «сухой химии», зато дома.

– Когда мы пришли, он первым делом взял сестру за руку и долго-долго не отпускал. Очень соскучился, – говорит мама мальчика Ирина.

Говорит, а сама не знает – что ей делать дальше. А дальше врачи предложили проверенную в таких случаях схему лечения, необходимую для предотвращения рецидива.

ИЩИТЕ САМИ

Российские медики ее могут только предложить: противоопухолевый препарат Динутуксимаб Бета реально помогает маленьким пациентам с таким же диагнозом, но в нашей стране он даже не зарегистрирован, а значит, войти в систему обязательного страхования пока не может и теоретически.

Практически же один флакон стоит 12 тысяч евро, это почти 900 тысяч рублей. Леше нужно 20 таких флаконов, и купить их должны мама Ира и папа Андрей. Это, напомню, в недавнем прошлом сотрудница детсада и водитель.

Сделав все, что могли при своих возможностях, медики дали родителям Леши вот такую рекомендацию.

Сделав все, что могли при своих возможностях, медики дали родителям Леши вот такую рекомендацию.

Тем не менее, они уже связались с производителем, и он пошел навстречу: два флакона обещает дать бесплатно. Но оставшиеся 18 обойдутся больше, чем в 15 миллионов рублей!

На все про все осталось два месяца. Если за это время родители деньги не найдут, трехлетний Леша, уже преодолевший столько, что не каждому и за долгую жизнь выпадает – умрет.

Семья просит о помощи, и, конечно, бьется сама. Отец семейства трудится сверхурочно столько, сколько может физически – в перерывах между основной работой и подработками успевая только поспать. Молодая мама не отходит от сына, а близкие Кузнецовых тем временем расклеивают по городу листовки и пытаются достучаться в благотворительные фонды.

Часть из них, даст бог, поможет, но с такой огромной суммой и коротким сроком без помощи массы людей – не обойтись. Именно сообща, только вместе, мы реально можем спасти Алексея.

Перевести деньги можно на карту Сбербанка: 4276 8530 2286 5860 (на имя Ирины Александровны К., это мама Леши). Необходимые документы и более подробная информация есть ВКонтакте в группе помощи Леше Кузнецову.

КСТАТИ

В год такой препарат при том же заболевании, что у Алексея, нужен всего нескольким сотням маленьких россиян. Но государство на это денег не дает.

Первая «домашняя» прогулка в этом году – это настоящий праздник! Впереди еще один – в конце августа Алексею Андреевичу стукнет аж 3 года! Фото: ВКонтакте

Первая «домашняя» прогулка в этом году – это настоящий праздник! Впереди еще один – в конце августа Алексею Андреевичу стукнет аж 3 года! Фото: ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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