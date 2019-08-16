Заболела нога, оказалось – рак, но государство спасти 2-летнего рязанца «не может»

– Позовите врача, сделайте укол! – от разъедающей изнутри боли малыш, которому тогда не было и 2,5 лет, начал не говорить, а кричать. Но это было уже в больнице…

В начале прошлой зимы молодая семья Кузнецовых из Рязани готовилась к Новому году. Мама трудилась в детском саду, папа водит машину аварийно-ремонтной службы города. Маленькие дочь и сын тем временем ждут новогодних чудес и подарков, так что забот у молодых родителей – невпроворот. А впереди у всех четверых Кузнецовых такой калейдоскоп жизни, столько всего интересного! Должно было быть.

КАК ОН ЭТО ВЫДЕРЖАЛ?

В первые зимние дни маленький Леша стал жаловаться, что болит нога. После осмотра врачи решили положить его в больницу – собирались лечить от артрита. Но первые же анализы показали, что проблема в другом. Тут же перевели мальчика в отделение гематологии и онкологии детской областной больницы, сделали еще один анализ, и… обнаружили раковые клетки в костном мозге.

Если сократить четырехэтажное название заболевания до одного слова – это нейробластома. Одна из самых коварных онкологических болезней: до 4 стадии, максимального распространения по организму, она «молчит». На этот раз дала о себе знать, когда поразила уже надпочечник, кости таза и черепа, костный мозг.

Выйдя «на поверхность» болезнь начала развиваться просто с дикой скоростью – только в надпочечнике опухоль за неделю (!) выросла на 7 сантиметров. При этом она стала активно разъедать кости… до дыр. Буквально.

Представляете, какая это боль? Взрослому и вообразить сложно, а малыш все это терпел. Помогал в те адовые недели ему только морфин.

Дальше приведем часть мытарств просто списком – слишком страшно все это и описывать, и читать. Итак, за полгода:

– 7-часовая операция по удалению пораженного надпочечника, причем медики умудрились сохранить почку, которая уже отказывала;

– пересадка собственных стволовых клеток для «обновления» костного мозга;

– 6 курсов химиотерапии;

– 40 наркозов (они были необходимы для части обследований);

– полгода малыш провел в стерильном боксе – ему страшна любая инфекция.

Ирина Кузнецова просит не называть ее сильной женщиной. Держит ее только то, что сын оказался на редкость сильным маленьким мужчиной. Фото: ВКонтакте

И все это, даже при четвертой стадии рака, помогло – сейчас у Леши есть шанс выжить. Пока его даже отпустили домой. Без маски – никуда, каждый день горсти таблеток «сухой химии», зато дома.

– Когда мы пришли, он первым делом взял сестру за руку и долго-долго не отпускал. Очень соскучился, – говорит мама мальчика Ирина.

Говорит, а сама не знает – что ей делать дальше. А дальше врачи предложили проверенную в таких случаях схему лечения, необходимую для предотвращения рецидива.

ИЩИТЕ САМИ

Российские медики ее могут только предложить: противоопухолевый препарат Динутуксимаб Бета реально помогает маленьким пациентам с таким же диагнозом, но в нашей стране он даже не зарегистрирован, а значит, войти в систему обязательного страхования пока не может и теоретически.

Практически же один флакон стоит 12 тысяч евро, это почти 900 тысяч рублей. Леше нужно 20 таких флаконов, и купить их должны мама Ира и папа Андрей. Это, напомню, в недавнем прошлом сотрудница детсада и водитель.

Сделав все, что могли при своих возможностях, медики дали родителям Леши вот такую рекомендацию.

Тем не менее, они уже связались с производителем, и он пошел навстречу: два флакона обещает дать бесплатно. Но оставшиеся 18 обойдутся больше, чем в 15 миллионов рублей!

На все про все осталось два месяца. Если за это время родители деньги не найдут, трехлетний Леша, уже преодолевший столько, что не каждому и за долгую жизнь выпадает – умрет.

Семья просит о помощи, и, конечно, бьется сама. Отец семейства трудится сверхурочно столько, сколько может физически – в перерывах между основной работой и подработками успевая только поспать. Молодая мама не отходит от сына, а близкие Кузнецовых тем временем расклеивают по городу листовки и пытаются достучаться в благотворительные фонды.

Часть из них, даст бог, поможет, но с такой огромной суммой и коротким сроком без помощи массы людей – не обойтись. Именно сообща, только вместе, мы реально можем спасти Алексея.

Перевести деньги можно на карту Сбербанка: 4276 8530 2286 5860 (на имя Ирины Александровны К., это мама Леши). Необходимые документы и более подробная информация есть ВКонтакте в группе помощи Леше Кузнецову.

КСТАТИ

В год такой препарат при том же заболевании, что у Алексея, нужен всего нескольким сотням маленьких россиян. Но государство на это денег не дает.