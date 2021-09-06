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Общество6 сентября 2021 13:20

Собранные рязанцу Алеше Кузнецову 5 млн рублей направят другим людям

О таком решении после смерти мальчика объявили его близкие
Источник:kp.ru
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Четырехлетнего Алексея Кузнецова не стало 9 июля 2021 года. Фото: www.instagram.com

Четырехлетнего Алексея Кузнецова не стало 9 июля 2021 года. Фото: www.instagram.com

Оставшиеся деньги, собранные на лечение юного рязанца Алексея Кузнецова, направят другим нуждающимся людям. О таком решении после смерти мальчика объявили его близкие.

«Деньги, оставшиеся после лечения, мы будем переводить больным и нуждающимся людям. Некоторая часть средств уже передана на эти цели», - говорится в одном из сообществ, через которые проходил сбор.

Также в сообществе публикуются чеки транзакций. Самая крупная пока сумма – более 330 тыс. рублей – пошла на закупку техники в отделение химиотерапии Рязанской ОДКБ. Также среди получателей фонды и физические лица.

Напомним, у четырехлетнего Алексея Кузнецова была нейробластома четвертой стадии. Его не стало 9 июля 2021 года. В общей сложности после его смерти осталось пожертвований на сумму 5,3 млн рублей.