В Рязани объявили тендер на проект по сохранению здания кинотеатра «Родина».

В Рязани объявили тендер на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Рязанской области «Кинотеатр «Родина».

Согласно аукционной документации, будущий подрядчик в течение десяти месяцев с момента заключения контракта должен будет все разработать с учетом «сохранения особенностей объекта культурного наследия» и предоставить заказчику. Заказчиком является Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи Рязанской области, а деньги – 4 млн 735 тысяч рублей - на разработку пойдут из регионального бюджета.

Ранее губернатор Николай Любимов пообещал министру обороны Сергею Шойгу, что в здании бывшего кинотеатра «Родина» в 2022 году откроется центр военной подготовки «Авангард», а потом предложил молодежи самим определиться, что же они хотят видеть в здании. Видимо, молодежь проголосовала за военную подготовку.

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