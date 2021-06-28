Губернатор предложил решить судьбу здания кинотеатра «Родина» вместе с молодежью.

Губернатор Николай Любимов предложил молодежи подключиться к обсуждению судьбы здания бывшего кинотеатра «Родина».

— После долгих лет запустения регион получил возможность отдать здание молодежи, — сказал Любимов. — Давайте вместе определим, что бы вы хотели видеть в кинотеатре «Родина». Для нас это важно, потому что придете туда вы – молодые люди.

Отметим, что еще в середине мая губернатор Николай Любимов пообещал во время селекторного совещания министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в здании бывшего кинотеатра «Родина» в 2022 году откроется центр военной подготовки «Авангард». Шойгу же «подчеркнул необходимость и востребованность таких центров» (читать подробнее).

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