В здании бывшего кинотеатра «Родина» разместится центр военной подготовки

В пятницу, 14 мая, состоялось селекторное совещание губернатора Рязанской области Николая Любимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Во время разговора глава региона отметил, что в Рязани в здании бывшего кинотеатра «Родина» в 2022 году откроется центр военной подготовки «Авангард».

В свою очередь министр подчеркнул необходимость и востребованность таких центров.

Также было отмечено, что уже в этом году подобный центр откроется на базе летнего оздоровительного лагеря «Лучезарный» (Спасский район). В настоящее время учреждение укомплектовывается кадрами, территория приводится в порядок. Здесь создадут все условия для ведения теоретических и практических занятий, в том числе создадут полигон для организации игр в лазертаг.