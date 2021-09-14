Рязанского священника похоронили в закрытом гробу и с воинскими почестями. Фото: Рязанская епархия.

12 сентября в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Агро-Пустынь митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил заупокойную литию у гроба покойного иерея Вячеслава Зикункова. Священник в возрасте 71 года скончался в реанимации ковидного госпиталя от коронавируса.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил заупокойную литию. Фото: Рязанская епархия.

«Об упокоении души пастыря молились многочисленные прихожане, родные, близкие - все те, кто знал отца Вячеслава. Батюшка нес священническое служение в течение последних 14 лет своей жизни, а за эти годы многие рязанцы стали его благодарными духовными чадами», - говорится в сообщении пресс-службы Рязанской епархии.

Отца Вячеслава погребли с воинскими почестями, как офицера запаса и военного священника. Фото: Рязанская епархия.

Отца Вячеслава погребли с воинскими почестями, как офицера запаса и военного священника, на кладбище села Аграфенина Пустынь.

Рязанского священника похоронили в закрытом гробу и с воинскими почестями. Фото: Рязанская епархия.

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