Перекресток Новой – Горького в Рязани перекроют на выходные

С 22:00 10 сентября из-за капитального ремонта тепловых сетей закроют проезд по перекрестку улиц Новая и Горького в Рязани. Восстановить движение транспорта планируют к 04:00 13 сентября.

«Место производства работ будет огорожено. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, по той же причине до 20 сентября останется перекрытым участок улицами Новой между Горького и Циолковского. По части дороги со стороны улицы Урицкого движение запустили 10 сентября.