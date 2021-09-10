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Общество10 сентября 2021 15:19

Перекресток Новой – Горького в Рязани перекроют на выходные

Начнутся работы уже вечером 10-го, а завершатся спозаранку 13 сентября
Источник:kp.ru
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С 22:00 10 сентября из-за капитального ремонта тепловых сетей закроют проезд по перекрестку улиц Новая и Горького в Рязани. Восстановить движение транспорта планируют к 04:00 13 сентября.

«Место производства работ будет огорожено. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, по той же причине до 20 сентября останется перекрытым участок улицами Новой между Горького и Циолковского. По части дороги со стороны улицы Урицкого движение запустили 10 сентября.