В Рязани открыли участок улицы Новой

Перекресток улиц Новой и Циолковского утром 10 сентября. Источник: ryazan.camera

10 сентября в Рязани возобновилось движение по участку улицы Новой около перекрестка с улицей Циолковского (со стороны улицы Урицкого).

«Автобусы №№4, 6, 17, 20 ездят по своей прежней схеме», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Ранее завершить работы планировалось до начала осени, однако сроки продлили. При этом для участка между улицами Циолковского и Горького (у типографии) – до 20 сентября.

К подрядчику, нарушившему контрактные сроки, намерены применить штрафные санкции.

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