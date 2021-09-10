В Рязани открыли участок улицы Новой

Перекресток улиц Новой и Циолковского утром 10 сентября. Источник: ryazan.camera
10 сентября в Рязани возобновилось движение по участку улицы Новой около перекрестка с улицей Циолковского (со стороны улицы Урицкого).
«Автобусы №№4, 6, 17, 20 ездят по своей прежней схеме», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
Ранее завершить работы планировалось до начала осени, однако сроки продлили. При этом для участка между улицами Циолковского и Горького (у типографии) – до 20 сентября.
К подрядчику, нарушившему контрактные сроки, намерены применить штрафные санкции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!