Вернувшегося из отпуска контрактника в Рязани уличили в употреблении наркотиков

В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении солдата-контрактника, которого уличили в употреблении наркотиков без назначения врача.

Суд установил, что ефрейтор Гонцов (фамилия изменена – Ред.) вернулся из отпуска, но вид бойца и его состояние вызвали подозрение у командования. Контрактнику предложили сдать кровь на химико-токсилогическое исследование в одной из рязанских лабораторий, и он согласился.

По результатам проведения исследования в крови Гонцова обнаружили наркотическое вещество.

Во время судебного заседания военнослужащий признал вину, но пояснил, что, отдыхая в баре, выпивал лишь алкоголь и курил кальян.

«После этого я почувствовал себя плохо. По прибытии из отпуска в воинскую часть меня направили на медицинское освидетельствование, по результатам проведения которого у меня в крови обнаружили наркотик», - сказал ефрейтор.

Суд посчитал, что своими действиями военнослужащий совершил административное правонарушение, и передал материалы дела командиру войсковой части для привлечения ефрейтора к дисциплинарной ответственности.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что в областном центре осудили бойца, которого поймали с поддельным водительским удостоверением (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!