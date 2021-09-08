Не учился – не сдавал: в Рязани поймали солдата с поддельными правами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего солдата-срочника, обвиняемого в приобретении поддельного водительского удостоверения.

Как установили следствие и суд, рядовой Митрохин (фамилия изменена – Ред.), управляя автомобилем, попал в ДТП, столкнувшись с другой машиной. Прибывшим на место аварии сотрудникам ДПС он предъявил водительское удостоверение с категориями «В», «В1» и «М». Но во время сверки удостоверения с базой данных МВД России сотрудники ДПС установили, что права Митрохину не выдавались.

Вскоре военнослужащий признался и рассказал, что учился в одной из рязанских автошкол, но в ГИБДД экзамены сдать не смог. Тогда он пришел в автошколу и обратился к находившемуся там мужчине, который продавал поддельные права. Митрохин передал ему копии своих документов и 25 тысяч рублей, а через некоторое время получил водительское удостоверение.

Позже инспектор ДПС подтвердит, что когда взял права из рук Митрохина, сразу увидел признаки подделки – не было микрошрифта на водительском удостоверении, шероховатостей по краям. Водителя доставили на пост ГИБДД «Дягилевский», где и выяснилось, что права ему не выдавались, а номер, который был указан на удостоверении, принадлежит другому человеку.

Более того, руководитель указанной Митрохиным автошколы, опроверг информацию, что военнослужащий учился у них - заявление на обучение не подавал и договор на обучение не подписывал.

Изучив все материалы дела, и приняв во внимание, что подсудимый в качестве заглаживания вреда перевел в благотворительный фонд деньги в поддержку пострадавших в ДТП, суд признал Митрохина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее «КП-Рязань» сообщала о психически больном рязанце, которого лишили прав на 14 категорий вождения. Мужчина мог водить все виды транспорта, кроме троллейбусов и трамваев (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!