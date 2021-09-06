Психически больной рязанец лишился прав на 14 категорий вождения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клепиковский районный суд удовлетворил иск прокурора и лишил водительских прав мужчину, состоящего на учете у врача-психиатра в местной ЦРБ.

Известно, что фактически пациент проживает в закрытом городе Радужный Владимирской области и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «A», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1», «ВЕ», «СЕ», «С1Е», «DE», «D1E» и «M». Только две категории недоступны водителю - вождение троллейбусов и трамваев.

Однако, выяснилось, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом. В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия у ответчика права на управление.

После вступления решения суда в законную силу водительское удостоверение мужчины будет недействительным.

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