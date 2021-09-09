«Мусорный» оператор закупил машины для вывоза крупных отходов с улиц Рязани.

«Мусорный» оператор «Эко-Пронск» приобрел новую технику для вывоза твердых отходов с улиц и дворов Рязани и области. Закуплены машины при поддержке регионального правительства

«Большая часть конфликтов, связанных с вывозом мусора, в настоящее время приходится на проблемы по уборке и вывозу с территорий отходов, не относящихся к бытовым – крупногабаритного, строительного мусора и тому подобное, — отметил зампред Евгений Беленецкий во время осмотра техники. — Теперь региональный оператор взял на себя обязательство по вывозу всех видов отходов. Новая техник будет обрабатывать в том числе и крупногабаритный мусор».

«Эко-Пронск» взялл на себя обязательство по вывозу всего мусора, не только бытового.

Автопарк «Эко-Пронска» пополнился машинами с грейферным захватом, что позволит вывозить в места обработки до 100 кубометров крупных отходов без привлечения дополнительного персонала.

Автопарк «Эко-Пронска» пополнился машинами с грейферным захватом.

«По мере необходимости парк соответствующих машин будет наращиваться», - говорится в сообщении правительства Рязанской области.

Ранее выяснилось, что техника за 63 млн рублей для уборки снега в Рязани использовалась неэффективно. Прокуратура внесла представление руководству управления благоустройства об устранении нарушений закона (читать подробнее).

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