Пропавший в Рязанской области пожилой грибник не выжил

Ориентировка ПО "Лиза Алерт".

Завершены поиски Виктора Калинчикова, который ушел за грибами 4 сентября без телефона, еды, воды и лекарств. Члены отряда «Лиза Алерт» организовывали выезды в лес, чтобы отыскать 78-летнего мужчину, но сделать этого в первые дни не удалось.

«Найден. Погиб», - такое сообщение появилось на ориентировке вечером 7 сентября.

Напомним, поиски проходили в Шиловском районе. Уже во время первого, воскресного выезда волонтеры прошли более 60 километров.

Отмечалось, что за минувшие выходные поступило огромное количество заявок на поиск людей в лесу. В отряде «Лиза Алерт» пока не озвучили конкретную цифру, но уже назвали ее «шокирующей для нашего региона».

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