Рязанских волонтеров засыпали заявками на поиск грибников

В выходные отряду «Лиза Алерт» пришло огромное количество заявок на поиск людей. Пик пришелся на воскресенье, 5 сентября, когда после дождей грибники устремились в леса.

«Мы позже озвучим эту цифру: она шокирующая для нашего региона», - заявили волонтеры.

В поисках Виктора Калинчикова волонтеры за вечер прочесали 60 километров. Фото: "Лиза Алерт"

Так, отряд совершал выезд в Шиловский район на поиск 78-летнего Виктора Калинчикова. Восемь экипажей до трех ночи работали в поселке Лесной, где пропал дедушка, и окрестностях.

«Было отработано более 60 км. Прямо сейчас новые, отдохнувшие экипажи выезжают на поиск Виктора Михайловича и готовы отрабатывать задачу за задачей», - писали волонтеры вечером 6 сентября, но грибник до сих пор не найден.

Между тем члены отряда признались, что в сезон лесных поисков им очень нужна помощь топливом (финансовую «Лиза Алерт» принципиально не принимает). Как ее оказать, волонтеры рассказали в специальной публикации.

Также волонтеры отметили, что пропавший ушел в лес без средств связи, воды, лекарств и еды.

«Одевайтесь и собирайтесь в лес правильно!» - обратились они к рязанцам.