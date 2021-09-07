Минприроды ответило на обращения о загрязнении прудов в Песочне

Министр природопользования Андрей Новиков ответил на обращения рязанца «о сбросе химических веществ в пруд на улице Новоселов». Ранее сообщалось об изменившей цвет Серой шейке, а также о гибели рыбы и уток.

«В районе улицы Новоселов находятся Черезовский пруд и пруд Серой шейки. В рамках рейдовых мероприятий погибших уток не выявлено. В Черезовском пруду было выявлено несколько погибших рыб», - пишет министерство.

Упомянутый «рейд» проводился лишь спустя несколько дней после тревожных сообщений горожан. Анализ взятых тогда из водоемов проб проводила московская лаборатория.

«Концентрации загрязняющих веществ во всех пробах находятся в пределах ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. Несанкционированные выпуски в пруды не выявлены», - в итоге заявили в министерстве.

Содержание кислорода, если верить отчету, тоже оказалось в норме.

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