Пробы воды из порыжевшего рязанского пруда отправили в Москву

Об изменившем цвет водоеме у больницы №11 сообщили 12 августа. Пробы пришли брать через несколько дней. Фото: Юлия Смолянская и rznoblduma.ru

Пробы воды из порыжевшего пруда Серой Шейки в Рязани направили на анализ. В пресс-службе Рязанской областной Думы, депутаты которой участвовали в проверке, уточнили, что исследование проведет московская лаборатория.

О том, что водоем поменял цвет, горожане сообщили в соцсетях еще 12 августа. Вскоре появилась информация о гибели рыбы и уток, которые там обитали. Самые необычные представители местной фауны, черепахи, судя по всему, выжили (фото опубликованы в группе «Рязанский формат».

16 августа на один из постов в соцсетях отреагировало областное минприроды:

«Сотрудники регионального экологического надзора совместно с аккредитованной лабораторией выезжали на место. Ими были взяты пробы воды из озера. Результаты анализа будут готовы в ближайшие дни», - пообещало министерство.

Также отмечается, что информация направлена в Росрыболовство. Именно это ведомство отвечает за сохранение водных биологических ресурсов.

Кстати, судя по свежим фото, оранжевый оттенок у воды исчез. Пруд обильно «зацвел» водорослями.