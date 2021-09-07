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Общество7 сентября 2021 12:27

Умер старейший преподаватель кафедры РГРТУ Борис Кагаленко

Вуз выразил глубокие соболезнования от лица коллектива и студентов
Источник:kp.ru
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Борис Васильевич Кагаленко.

Борис Васильевич Кагаленко.

Рязанский государственный радиотехнический университет сообщил о кончине кандидата технических наук, доцента Бориса Кагаленко. Информация появилась в группе вуза во «ВКонтакте».

Борису Васильевичу было 84 года. Он являлся старейшим преподавателем кафедры радиоуправления и связи.

«Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты РГРТУ скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким», - пишут коллеги Бориса Васильевича.

В июне ушел из жизни заведующий той же кафедрой РУС Сергей Кириллов, а почти год назад, 30 сентября 2020 года, не стало бывшего ректора РГРТУ, Почетного гражданина Рязани Владимира Злобина.