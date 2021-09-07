Умер старейший преподаватель кафедры РГРТУ Борис Кагаленко

Борис Васильевич Кагаленко.

Рязанский государственный радиотехнический университет сообщил о кончине кандидата технических наук, доцента Бориса Кагаленко. Информация появилась в группе вуза во «ВКонтакте».

Борису Васильевичу было 84 года. Он являлся старейшим преподавателем кафедры радиоуправления и связи.

«Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты РГРТУ скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким», - пишут коллеги Бориса Васильевича.

В июне ушел из жизни заведующий той же кафедрой РУС Сергей Кириллов, а почти год назад, 30 сентября 2020 года, не стало бывшего ректора РГРТУ, Почетного гражданина Рязани Владимира Злобина.