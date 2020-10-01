Ушел из жизни бывший ректор Рязанского радиотехнического университета. Фото: администрация Рязани.

30 сентября скончался бывший ректор Рязанского государственного радиотехнического университета, доктор технических наук, профессор, Почетный гражданин Рязани Владимир Константинович Злобин.

Коллектив администрации Рязани глубоко скорбит по поводу кончины Владимира Константиновича и выражает искренние соболезнования его родным и близким, понесшим тяжелую утрату.

Где и когда можно проститься с Владимиром Константиновичем (читайте подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Константинович Злобин родился 21 февраля 1938 года в деревне Новосильевка Орловской области.

В 1960 году с отличием окончил Рязанский радиотехнический институт.

Владимир Злобин являлся одним из основателей Рязанской радиоакадемии, четверть века он возглавлял учреждение, основал здесь научно-техническую школу цифровой обработки космической видеоинформации.

В 2020 году исполнилось 60 лет его научно-педагогической деятельности.

13 сентября 2007 года ему присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани» за особые заслуги в развитии образования и большой вклад в общественную и научную деятельность.

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