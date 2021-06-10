Скончался заведующий кафедрой Рязанского радиоуниверситета

Доктор технических наук Сергей Кириллов заведовал кафедрой радиоуправления и связи

В Рязанском радиотехническом университете сообщили о кончине заведующего кафедрой радиоуправления и связи (РУС), члена-корреспондента Академии военных наук, заслуженного работника высшей школы, доктора технических наук, профессора Сергея Николаевича Кириллова.

«В течение 47 лет Сергей Николаевич работал в РГРТУ, под его руководством кафедра активно развивалась, было выполнено множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – говорится в сообщении.

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