Проверяют чемоданы и холодильники: Елену Логунову ищут в соседских квартирах. Последние новости об исчезновении Елены Логуновой на 6 сентября 2021 года.

Следователи стали осматривать квартиры соседей, живущих в доме, где проживала 26-летняя рязанка Елена Логунова. Об этом «ВидСбоку» сообщили жители дома.

«К нам пришли днем в субботу сотрудники Следственного комитета и попросили их пустить, чтобы осмотреть нашу квартиру, – сказала одна из женщин. – С меня взяли объяснения, знала ли я пропавшую девушку, как узнала о ее исчезновении, сделали фотографии комнат. У соседей, которые жили с ней в одном подъезде, открывали чемоданы, заглядывали в холодильники. Непонятно, почему это стали делать не в первые дни, а сейчас, когда прошло уже больше месяца?»

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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