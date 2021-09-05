Доделать пристройки к детсадам №99 и №110 поручили одной фирме

Пристройка к зданию детсада №99 в июле 2021-го, когда расторгался договор с предыдущим подрядчиком.

Подведены итоги открытого конкурса на завершение строительства ясельных групп детских садов №99 и №110 в Рязани. Состоялись они после увеличения стоимости контрактов, которые не исполнило ООО «Дега», зарегистрированное в Москве.

Теперь оба подряда получила местная фирма – ООО «Опора». Причем торгов, по сути, не было, и контракты заключат на максимально возможные суммы. Для ДОУ №99 (улица Гоголя, 36к1) это 52,6 млн рублей, а для ДОУ №110 (улица Великанова, 6к1) – 40,3 млн рублей.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены не позднее 20 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!