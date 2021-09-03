В Рязани активисты собрали 10 тыс. подписей против губителей экологии

Общественная организация «Дышим чистым» собрала 10 тысяч подписей под обращением в федеральные надзорные органы и губернатору по поводу экологической ситуации в Рязани. Сбор проходил с 21 по 29 августа в нескольких точках города.
«В связи с непрекращающимися последние две недели концентрированными химическими выбросами, обстановка в городе становится опасной для жизни проживающего в нём населения, в первую очередь, для жизни детей», - писали активисты во второй половине августа.
Тогда весь город накрыл зловонный запах. Фиксировались превышения предельно-допустимой концентрации сероводорода.
В коллективном заявлении рязанцы требуют немедленных действий по пресечению нарушений и преступлений в сфере экологии вплоть до приостановки деятельности злостных предприятий-нарушителей.
Ранее Росприроднадзор заявил о готовности направить в суд материалы для приостановки деятельности ООО «Завод Техно» из-за многочисленных нарушений.
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