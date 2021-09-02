Погибшего под Рязанью десантника-срочника могли довести до самоубийства

Военные следователи продолжают проверку по факту обнаружения трупа 18-летнего солдата срочной службы. Тело парня обнаружили 22 августа в лесу под Рязанью. Предварительная причина гибели десантника – самоубийство, но следователи в рамках проверки рассмотрят абсолютно все версии.

Алексей Руди из Воронежской области проходил службу в Туле, но на учения его отправили в Рязанскую область. Там он и погиб.

Родные не верят, что он покончил с собой, считают, что парня убили. Похоронили Алексея на его малой родине 26 августа.

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