Солдата-срочника, труп которого нашли в лесу под Рязанью, похоронили

26 августа в Воронежской области похоронили 18-летнего солдата срочной службы Алексея Руди, труп которого обнаружили в лесу под Рязанью неделю назад.

По словам отца Алексея, на теле сына он не увидел чего-либо подозрительного, кроме синих пятен, сообщают «Вести-Воронеж». Но дядя бойца – именно он первым рассказал СМИ о трагедии – уверяет, что родители якобы внимательно труп не осматривали, а вот ему вид тела показался странным. Впрочем, в подробности родственник вдаваться не стал.

Ранее мама солдата сообщила, что разговаривала с ним незадолго до его гибели ровно 19 секунд.

«Меня удивило, что в день последнего разговора в трубке было слышно много посторонних голосов. Общаться со мной он особо не стал – сказал, что очень занят. Пообещал перезвонить завтра…» (читать подробнее).

Солдата-срочника Алексея Руди нашли в лесу под Рязанью. Службу он проходил в Туле, но в Рязань приехал на учения. Командование считает, что боец покончил с собой, но родители выдвигают версию об убийстве (читать подробнее).

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