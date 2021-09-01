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Общество1 сентября 2021 20:06

Залповый дождь пустил 1 сентября по улицам Рязани «белые реки»

Ливень смыл с бордюров и деревьев свежую побелку
Источник:kp.ru
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Залповый дождь пустил 1 сентября по улицам Рязани «белые реки».

Залповый дождь пустил 1 сентября по улицам Рязани «белые реки».

Днем 1 сентября в Рязань пришли залповые дожди, о которых накануне предупреждали специалисты центра погоды «Фобос».

«Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз», — сказал сотрудник центра Евгений Тишковец (читать подробнее).

В самой Рязани «канонады прощальных гроз» было не слышно, но «белые реки» бурно неслись по центральным дорогам города…

Белые реки на улицах Рязани после залпового дождя

Ранее подобное «чудо» уже объяснялось тем, что сильный дождь сбивает свежую побелку с бордюров и стволов деревьев. Подобное происходит несколько раз за лето. Отметим, что на покраску и побелку в бюджете города регулярно закладывают немалые суммы денег.

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