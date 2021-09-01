Залповый дождь пустил 1 сентября по улицам Рязани «белые реки».

Днем 1 сентября в Рязань пришли залповые дожди, о которых накануне предупреждали специалисты центра погоды «Фобос».

«Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз», — сказал сотрудник центра Евгений Тишковец (читать подробнее).

В самой Рязани «канонады прощальных гроз» было не слышно, но «белые реки» бурно неслись по центральным дорогам города…

Ранее подобное «чудо» уже объяснялось тем, что сильный дождь сбивает свежую побелку с бордюров и стволов деревьев. Подобное происходит несколько раз за лето. Отметим, что на покраску и побелку в бюджете города регулярно закладывают немалые суммы денег.

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