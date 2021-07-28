Во время дождя в Рязани снова появились «белые реки».

28 июля на улицах Рязани вместе с дождем появились и «белые реки». Подобное «чудо» можно наблюдать в областном центре ежегодно, иногда по несколько раз за лето. Все дело в свежеокрашенных бордюрах и стволах деревьев. По крайней мере, именно такое объяснение несколько лет назад дала администрация Рязани.

В настоящее время «белые реки» можно наблюдать вдоль Первомайского проспекта, улиц Вокзальной, Ленина, Горького и других.

Отметим, что в Рязани продолжается летнее благоустройство города. Во время этих работ сотрудники Дирекции благоустройства и красят бордюры:

- 6 июля на улице Вознесенской покрасили 710 погонных метров бордюрного камня;

- 13 июля на улице Введенской покрасили 750 погонных метров бордюрного камня;

- 21 июля на улице Новой покрасили 1180 погонных метров бордюрного камня;

- 27 июля на Окском шоссе покрасили 710 погонных метров бордюрного камня.

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