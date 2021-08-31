Залповые дожди и последний аккорд тепла ждут рязанцев 1 сентября

1 сентября в Рязанской области облачно, дождливо, но все еще тепло, говорят метеорологи. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Опубликован подробный прогноз погоды для Рязанской области на 1 сентября. По данным гидрометеоцентра, в течение суток в Рязани и по региону небольшой либо умеренный дождь с грозами.

Кроме того, по данным центра погоды «Фобос», в Центральной России днем при прохождении холодного атмосферного фронта возможны «залповые» дожди. Их стоит ждать, когда на небе мощные кучево-дождевые облака.

«Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз», - цитирует ТАСС ведущего сотрудника центра Евгения Тишковца.

Тишковец также сообщил, что в районах Рязанской области, граничащих с Подмосковьем, вероятен даже град. При этом в прогнозе местных метеорологов его нет.

Что касается температуры воздуха, то перед грядущим похолоданием 1 сентября погода сыграет последний теплый аккорд: по области +11…+16 ночью и +21…+26 днем. Ветер южной четверти, до 15 м/с.