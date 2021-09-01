Утром 1 сентября на Московском шоссе произошло массовое ДТП – один человек пострадал

Утром 1 сентября в Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщают подписчики нескольких пабликов во «ВКонтакте». По предварительным данным, на Московском шоссе, рядом с автовокзалом «Центральный» дорогу не поделили три легковых автомобиля.

В результате дорожного происшествия медицинская помощь понадобилась одному из водителей.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что на улице Интернациональной иномарка сбила женщину прямо на «зебре», а в Чучкоовском районе погиб водитель мотоцикла «Урал» - не справился с управлением и вылетел с дороги.

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