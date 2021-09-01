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Происшествия1 сентября 2021 11:56

В Канищеве иномарка на скорости сбила женщину

Пожилая рязанка переходила дорогу по «зебре», когда попала под колеса KIA Rio
Источник:kp.ru
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В Канищеве иномарка на скорости сбила женщину.

В Канищеве иномарка на скорости сбила женщину.

Днем 31 августа недалеко от дома №24 по улице Интернациональной произошло ДТП, сообщает региональное УМВД. По предварительным данным, 36-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Rio на скорости сбил 69-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора.

В результате дорожного происшествия пожилая женщина получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и шестеро получили травмы.

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