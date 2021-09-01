Водитель мотоцикла «Урал» погиб в ДТП в Рязанской области

Мотоцикл «Урал» под управлением 41-летнего мужчины вылетел в кювет и опрокинулся.

31 августа в Чучковском районе в ДТП погиб местный житель. Мотоцикл «Урал» под управлением 41-летнего мужчины вылетел в кювет и опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, трагедия произошла примерно в 19:30 в двух километрах от села Аладьино (со стороны поселка Красноармейский). Мотоциклист не имел водительского удостоверения.

«В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП», - рассказали в полиции.

В пяти других дорожных инцидентах за минувшие сутки травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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