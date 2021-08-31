Илья Варламов сравнил бюджет строительства школы в Рязани с аналогичными тратами в Эстонии

Инфографика: varlamov.ru

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов выпустил на своем YouTube-канале ролик «Школы, которые не похожи на тюрьму». В нем он рассказывает об унылых коробках, которые строят для российских детей и о современных зданиях европейских образовательных учреждений.

В качестве иллюстрации Варламов приводит пример школы, расположенной в крохотном эстонском городке Тюри. Она построена за € 14 миллионов из которых 5 миллионов получены от государства, а 11 выделено из муниципального бюджета.

«Здание школы и спортивный комплекс соединены между собой беговой дорожкой, внутри обустроены разные помещения, как для образования, так и для отдыха. Обратите внимание: повсюду большие панорамные окна и много света. Архитекторы удалили особое внимание общим зонам в которых приятно находиться», - поделился Илья.

Новая школа в эстонском городе Тюри. Фото: tskl.ee

При этом блогер задается вопросом: почему же тогда в России для детей так строят? И сразу же предполагает, что возможно из-за нехватки средств. Но тут же приводит пример, что на строительство новой рязанской школы выделили 880 миллионов рублей (по курсу на дату публикации это более € 10 миллионов).

Новое здание рязанской школы №5. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

«Как видите - это сопоставимые суммы. Только у нас за эти деньги строят обычные типовые коробки с отделкой из дешевого сайдинга», - заключает Варламов.

Напомним, что в это время в Рязанской области из-за подорожания стройматериалов подрядчики отказались от ремонта 11 школ. Также стало известно о возможной заморозке строительства новых образовательных учреждений в областном центре и Сасове.

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