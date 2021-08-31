Прокуратура занялась качеством воды в селе Заокское под Рязанью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Рязанского района проверила работу водоснабжающей организации в селе Заокское, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что вода в село Заокское поставляется благодаря единственной артезианской скважине с использованием центральной системы холодного водоснабжения. Однако, из-за большого потребления это зачастую приводит к снижению давления в системе в точках водоразбора.

Прокуратура посчитала, что данный факт является следствием бездействия чиновников по организации надлежащего водоснабжения. Надзорный орган уже направил иск с требованием обязать чиновников Рязанского района реконструировать водозаборный узел в селе Заокское.

Кроме того, в связи с низким качеством питьевой воды прокуратура внесла представление руководителю водоснабжающей организации. В настоящее время оно рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо организации оштрафовали.

Ранее губернатор пообещал, что уже в этом году решится проблема с качеством воды в Спас-Клепиках. В райцентре завершается строительство водозаборного узла (читать подробнее).

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