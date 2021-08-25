Губернатор: В этом году проблема с качеством воды в Спас-Клепиках будет решена

25 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал с рабочим визитом в Клепиковском районе, где ознакомился с ходом работы по повышению качества водоснабжения в райцентре.

Губернатор посетил площадку на улице Зеленой, где в настоящее время строится водозаборный узел №1 - возводят артезианскую скважину и станцию водоподготовки.

Аналогичное строительство идет и на улице Луговой, где строительно-монтажные работы выполнены уже на 80%. В целом на оба объекта из федерального, областного и местного бюджетов направили около 52 млн рублей. Строительство водозаборных узлов позволит привести к нормативным значениям показатели по содержанию в воде железа и фтора, которые в настоящее время превышены. Таковы природные особенности территории Клепиковского района.

— Вопрос качества питьевой воды актуален для всей средней полосы России, а в Клепиковском районе это особенно чувствуется. Вода ржавая, с неприятным запахом, — отметил губернатор. — Благодаря строительству объектов уже в этом году проблема будет решена полностью. Затем на очереди Тума.

По словам Николая Любимова, в Рязанской области подобных населенных пунктов много, поэтому вопрос решается с помощью федеральной программы «Чистая вода». Регион уже получил дополнительные деньги, большую часть из них - 200 млн рублей – направят именно на строительство подобных объектов.

— Очень важно чтобы у жителей малых городов и сел была чистая вода, — подчеркнул Любимов.

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