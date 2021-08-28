Уволились только два прокурора Рязанской области. И вот почему. Слева Роман Шмельков, справа - Юрий Дубровин.

Два прокурора – Роман Шмельков и Юрий Дубровин – уволились из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах. Шмельков возглавлял прокуратуру Советского района Рязани, Дубровин - Московского.

Что касается старшего помощника прокурора Рязанской области (именно в это должности он служит – Ред.) Сергея Князева, то он продолжает работать, речь об увольнении не идет.

Ранее в СМИ прошла информация, что все трое прокурора уволились, а Князеву отпустили срок до первых чисел сентября (читать подробнее).

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