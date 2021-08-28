Уволились три высокопоставленных прокурора Рязанской области. Фото: администрация Рязани.

В Рязани уволились три прокурора, двое из которых возглавляли районные прокуратуры Рязани – Юрий Дубровин (прокуратура Московского района), Роман Шмельков (прокуратура Советского района) и прокурор, начальник собственной безопасности прокуратуры Рязанской области Сергей Князев. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на осведомленные источники.

Отметим, что Роман Шмельков выступил в должность прокурора Советского района в середине июня 2020 года. Проработал чуть больше года... Официальной информации по поводу увольнений пока нет, известно только, что Князев, скорее всего, доработает до первых чисел сентября.

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