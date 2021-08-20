Прощание с журналистом Павлом Гресем состоится 21 августа.
В субботу, 21 августа, в Рязани состоится прощание с известным рязанским журналистом Павлом Гресем. Церемония начнется в 10:00 в Николо-Дворянском храме по адресу: улица Николодворянская, 12а), сообщает «Новая газета».
Павел Гресь скончался 19 августа. В мае при медицинском обследовании у журналиста обнаружили рак легкого. Операция была противопоказана, его начали лечить химиотерапией. Из больницы, а затем из дома он продолжал писать статьи на сайт… (читать подробнее).
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