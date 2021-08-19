Рязанец, которого сбил троллейбус в Приокском, сбежал с места ДТП

Пешеход, которого сбил троллейбус на улице Октябрьской в Приокском, сбежал с места ДТП. Об этом сообщает УГИБДД России по Рязанской области.

Все произошло вечером 17 августа, когда 60-летний водитель троллейбуса сбил пешехода.

«Троллейбус в крови, кричат люди, а водитель как сидел, так и сидит. Это просто кошмар...» - писала в социальных сетях женщина-очевидец (читать подробнее).

К настоящему времени из-за того, что пострадавший сбежал с места ДТП до приезда автоинспекторов, его личность не установлена.

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